9.32007, Прапорщик Шматко, или Е-мое. Сезон 1. Серия 13
Комедия16+
Прапорщик Шматко, или Е-мое (сериал, 2007) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
О сериале
Новый сюжет со старыми героями. Центральный персонаж — прапорщик Шматко из сериала «Солдаты» вместе с тещей Анжелой Олеговной и детьми он приезжает в Одессу. Его жена Маша ударилась в религию, попала в секту и уехала в Одессу, Шматко предстоит разыскать беглянку.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.3 IMDb
- Режиссёр
Владислав
Николаев
- Режиссёр
Максим
Василенко
- Актёр
Алексей
Маклаков
- Актёр
Владимир
Толоконников
- Актриса
Татьяна
Кравченко
- АБАктриса
Анна
Большова
- ОЮАктриса
Ольга
Юрасова
- Актриса
Татьяна
Кузнецова
- Актёр
Илья
Рутберг
- Актёр
Виктор
Логинов
- СТАктёр
Сергей
Таланов
- ВААктёр
Виталий
Альшанский
- Сценарист
Леонид
Купридо
- ВИСценарист
Валентин
Иванов
- АКСценарист
Александр
Кушнаренко
- АЧСценарист
Андрей
Чивурин
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- Продюсер
Олег
Осипов
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- АТПродюсер
Арсен
Тонапетян
- ККХудожница
Кристина
Козловская
- ОТОператор
Олег
Тиняков
- СПОператор
Сергей
Павлов
- НРКомпозитор
Николай
Ростов
- Композитор
Юта