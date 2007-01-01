Прапорщик Шматко, или Е-мое (сериал, 2007) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Новый сюжет со старыми героями. Центральный персонаж — прапорщик Шматко из сериала «Солдаты» вместе с тещей Анжелой Олеговной и детьми он приезжает в Одессу. Его жена Маша ударилась в религию, попала в секту и уехала в Одессу, Шматко предстоит разыскать беглянку.



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