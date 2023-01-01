Биография

Виктор Логинов — российский актер, телеведущий. Родился в Кемерове 13 февраля 1975 года. Будущий артист начал увлекаться театром еще в школе. Твердо решив стать артистом, получил аттестат и переехал из Кемерова в Екатеринбург, где окончил театральный институт. Еще во время учебы играл на театральных сценах. После окончания вуза стал ведущим актером местного театра. Здесь зрители видели его в спектаклях «Двенадцатая ночь», «Алые паруса», «Мизери» и других. Работал на шахте, спасателем, экскурсоводом в горно-таежном регионе. Позже начала работать на радио диджеем. Успех к Виктору Логинову пришел после исполнения роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», съемки которого стартовали в 2006 году. Закрепил успех, снявшись в картинах «Универ», «Прапорщик Шматко или Е-мое». Работал на телевидении ведущим в «Чемпионате анекдотов», «Суперинтуиции», «Планете кошек». Участвовал в озвучивании мультфильмов.