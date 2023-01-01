Юра дворник (фильм, 2023) смотреть онлайн

Вдохновленная реальной историей комедия о фотографе, который сделал из обычного дворника медийную звезду. Рома — столичный фотограф с большими амбициями, уверенный, что настоящая жизнь никому не интересна. Согласившись на высокооплачиваемую съемку свадьбы олигарха, он попадает в серьезную передрягу и вынужден вернуться в родную Уфу, где заселяется в квартиру тети. Его сосед — дворник Юра, недавно ставший жертвой мошенников. Он доверчивый и наивный, и именно его Рома делает героем своего следующего проекта. Так в соцсетях появляется фальшивая обложка модного журнала с Юрой в дорогом костюме и с трендовой прической. Фото моментально становится вирусным, а Рома и Юра просыпаются звездами. Но могут ли слава и деньги сделать человека по-настоящему счастливым?



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