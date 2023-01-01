Юра дворник
Wink
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Юра дворник
8.52023, Юра дворник
Комедия, Драма88 мин16+
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Юра дворник (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Вдохновленная реальной историей комедия о фотографе, который сделал из обычного дворника медийную звезду. Рома — столичный фотограф с большими амбициями, уверенный, что настоящая жизнь никому не интересна. Согласившись на высокооплачиваемую съемку свадьбы олигарха, он попадает в серьезную передрягу и вынужден вернуться в родную Уфу, где заселяется в квартиру тети. Его сосед — дворник Юра, недавно ставший жертвой мошенников. Он доверчивый и наивный, и именно его Рома делает героем своего следующего проекта. Так в соцсетях появляется фальшивая обложка модного журнала с Юрой в дорогом костюме и с трендовой прической. Фото моментально становится вирусным, а Рома и Юра просыпаются звездами. Но могут ли слава и деньги сделать человека по-настоящему счастливым?

Юра дворник смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Юра дворник»