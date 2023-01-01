Юра дворник (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Вдохновленная реальной историей комедия о фотографе, который сделал из обычного дворника медийную звезду. Рома — столичный фотограф с большими амбициями, уверенный, что настоящая жизнь никому не интересна. Согласившись на высокооплачиваемую съемку свадьбы олигарха, он попадает в серьезную передрягу и вынужден вернуться в родную Уфу, где заселяется в квартиру тети. Его сосед — дворник Юра, недавно ставший жертвой мошенников. Он доверчивый и наивный, и именно его Рома делает героем своего следующего проекта. Так в соцсетях появляется фальшивая обложка модного журнала с Юрой в дорогом костюме и с трендовой прической. Фото моментально становится вирусным, а Рома и Юра просыпаются звездами. Но могут ли слава и деньги сделать человека по-настоящему счастливым?
Юра дворник смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ВДРежиссёр
Виталий
Дудка
- Актёр
Антон
Кузнецов
- Актёр
Денис
Власенко
- Актёр
Гоша
Куценко
- Актриса
Татьяна
Догилева
- Актриса
Ида
Галич
- Актриса
Агата
Муцениеце
- Актриса
Нелли
Уварова
- Актёр
Виктор
Логинов
- АНАктриса
Анна
Немченко
- ПВАктриса
Полина
Воробьёва
- ДКСценарист
Дмитрий
Кирюшкин
- Продюсер
Георгий
Малков
- РСПродюсер
Роксана
Санкина
- ДКПродюсер
Дмитрий
Кирюшкин
- ССПродюсер
Сергей
Стегний
- ЛОХудожница
Лена
Огер
- ЮДОператор
Юрий
Данилов
- ИШКомпозитор
Илья
Шлёнкин
- ТМКомпозитор
Томас
Мраз