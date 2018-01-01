Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Юра дворник»

Актёры и съёмочная группа фильма «Юра дворник»

Режиссёры

Виталий Дудка

Режиссёр

Актёры

Антон Кузнецов

АктёрЮра
Денис Власенко

АктёрРома
Гоша Куценко

АктёрПлатон Ермолаев
Татьяна Догилева

АктрисаБабаня
Ида Галич

АктрисаЖеня
Агата Муцениеце

АктрисаРоксана
Нелли Уварова

Актриса
Виктор Логинов

Актёртелеведущий
Анна Немченко

Актрисателеведущая
Полина Воробьёва

Актриса

Сценаристы

Дмитрий Кирюшкин

Сценарист

Продюсеры

Георгий Малков

Продюсер
Роксана Санкина

Продюсер
Дмитрий Кирюшкин

Продюсер
Сергей Стегний

Продюсер

Художники

Лена Огер

Художница

Операторы

Юрий Данилов

Оператор

Композиторы

Илья Шлёнкин

Композитор
Томас Мраз

Композитор