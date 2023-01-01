Биография

Денис Власенко — российский актер. Родился в Курске 18 декабря 1997 года. В детстве Денис посещал драмкружок, а после окончания средней школы переехал в Москву, где поступил во ВГИК в мастерскую к Сергею Соловьеву. После окончания университета в 2019 году актер работал в Московском ТЮЗе. Первая роль досталась Денису Власенко еще во время обучения в ВУЗе — это была трагикомедия под названием «Квнщики». В 2018 году актер блистал в главной роли в криминальной драме Ивана И. Твердовского «Подбросы», за которую был награжден призом за «Лучшую мужскую роль» на фестивале MIRFF. В 2021 году Власенко досталась главная роль в эпатажном сериале more originals Happy End про изнанку российского вебкам-бинеса.