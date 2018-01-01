Биография

Олег Осипов — российский актер. Родился в Бишкеке 6 января 1976 года. Будущий кинодеятель окончил класс гитары в музыкальной школе. Будучи студентом, Осипов играл в театре, поэтому решил связать свою жизнь именно с актерской профессией. В 2002 году Олег окончил ГИТИС, после которого играл в Московском драматическом театре имени Станиславского. Фильмография Олега Осипова насчитывает 85 проектов. Первые роли артист исполнил в проектах «Другая жизнь», «Дети Арбата» и «Адвокат». Среди самых известных сериалов с участием Осипова значатся «Триггер», «Молодежка», «Беспринципные», «Закрытая школа», «След» и «Выжить после».