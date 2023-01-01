Биография

Анна Семина — российская певица, композитор, экс-вокалистка группы «Юта». Родилась в Свердловске 20 июня 1979 года. Семина родилась в семье оперной певицы и решила идти по стопам матери. В детстве она обучилась игре на флейте и вокалу, а затем переехала в Москву и поступила в Российскую академия музыки имени Гнесиных. В 1999 году Анна объединилась с другими музыкантами и основала группу «Юта». Поначалу коллектив исполнял музыку в стиле поп-гранж, но со временем артисты смягчили звучание и стремительно стали набирать популярность. После распада «Юты» Анна Семина начала сольную деятельность и продолжила написание музыки для фильмов и сериалов. До 2011 года Анна писала саундтреки для многосерийных проектов «Солдаты» и «Туристы». Затем она приступила к написанию композиций для детектива «Метод Лавровой». Также ее музыку можно услышать в лентах «Фамильные ценности» и «Если бы да кабы».