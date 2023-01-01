Студенты (сериал, 2005) смотреть онлайн
8.82005, Студенты 1 сезон
Комедии16+
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Сезоны и серии
- 16+48 мин
Студенты
Сезон 1 Серия 1
- 16+48 мин
Студенты
Сезон 1 Серия 2
- 16+48 мин
Студенты
Сезон 1 Серия 3
- 16+48 мин
Студенты
Сезон 1 Серия 4
- 16+48 мин
Студенты
Сезон 1 Серия 5
- 16+48 мин
Студенты
Сезон 1 Серия 6
- 16+48 мин
Студенты
Сезон 1 Серия 7
- 16+48 мин
Студенты
Сезон 1 Серия 8
- 16+48 мин
Студенты
Сезон 1 Серия 9
- 16+48 мин
Студенты
Сезон 1 Серия 10
- 16+48 мин
Студенты
Сезон 1 Серия 11
- 16+48 мин
Студенты
Сезон 1 Серия 12
- 16+48 мин
Студенты
Сезон 1 Серия 13
- 16+48 мин
Студенты
Сезон 1 Серия 14
- 16+48 мин
Студенты
Сезон 1 Серия 15
- 16+48 мин
Студенты
Сезон 1 Серия 16
- 16+48 мин
Студенты
Сезон 1 Серия 17
- 16+48 мин
Студенты
Сезон 1 Серия 18
- 16+48 мин
Студенты
Сезон 1 Серия 19
- 16+48 мин
Студенты
Сезон 1 Серия 20
- 16+48 мин
Студенты
Сезон 1 Серия 21
- 16+48 мин
Студенты
Сезон 1 Серия 22
- 16+48 мин
Студенты
Сезон 1 Серия 23
- 16+48 мин
Студенты
Сезон 1 Серия 24
- 16+48 мин
Студенты
Сезон 1 Серия 25
- 16+48 мин
Студенты
Сезон 1 Серия 26
- 16+48 мин
Студенты
Сезон 1 Серия 27
- 16+48 мин
Студенты
Сезон 1 Серия 28
- 16+48 мин
Студенты
Сезон 1 Серия 29
- 16+48 мин
Студенты
Сезон 1 Серия 30
- 16+48 мин
Студенты
Сезон 1 Серия 31
- 16+48 мин
Студенты
Сезон 1 Серия 32
- 16+48 мин
Студенты
Сезон 1 Серия 33
- 16+48 мин
Студенты
Сезон 1 Серия 34
- 16+48 мин
Студенты
Сезон 1 Серия 35
- 16+48 мин
Студенты
Сезон 1 Серия 36
- 16+48 мин
Студенты
Сезон 1 Серия 37
- 16+48 мин
Студенты
Сезон 1 Серия 38
- 16+48 мин
Студенты
Сезон 1 Серия 39
- 16+48 мин
Студенты
Сезон 1 Серия 40
- 16+48 мин
Студенты
Сезон 1 Серия 41
- 16+48 мин
Студенты
Сезон 1 Серия 42
- 16+48 мин
Студенты
Сезон 1 Серия 43
- 16+48 мин
Студенты
Сезон 1 Серия 44
- 16+48 мин
Студенты
Сезон 1 Серия 45
- 16+48 мин
Студенты
Сезон 1 Серия 46
- 16+48 мин
Студенты
Сезон 1 Серия 47
- 16+48 мин
Студенты
Сезон 1 Серия 48
Сюжет
Это история о том, что было в жизни практически каждого из нас - о ВУЗе. Но, надо заметить, сам ВУЗ играет в сериале лишь второстепенную роль. ВУЗ - это всего лишь декорации, в которых разворачивается основное действие сериала.
ВУЗ, существующий только в сценарии «Студентов», живет нормальной академической жизнью - студенты сдают (или не сдают) зачеты и экзамены, влюбляются, ссорятся и празднуют, подрабатывают, терпят неудачи и ищут пути выхода из, казалось бы, безвыходных ситуаций. А иначе быть не может! Потому что все, что происходит в Московском гуманитарном институте - это и есть жизнь...
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Информация
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ОПРежиссёр
Ольга
Перуновская
- ЕКРежиссёр
Елизавета
Клейнот
- ЕКАктёр
Евгений
Кулаков
- СРАктёр
Сергей
Рудзевич
- ИКАктёр
Ивар
Калныньш
- Актёр
Владимир
Стержаков
- ММАктёр
Михаил
Мамаев
- Актёр
Вадим
Демчог
- АГАктриса
Алёна
Галлиардт
- ЕВАктриса
Евгения
Волкова
- ИСАктриса
Ирина
Соболева
- Актриса
София
Каштанова
- ИОСценарист
Игорь
Осипов
- Сценарист
Алексей
Каранович
- РРСценарист
Роман
Романов
- АЛСценарист
Алекс
Легат
- ДППродюсер
Дмитрий
Писарук
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Олег
Осипов
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- НДХудожница
Наталья
Джоева
- ДБХудожник
Дмитрий
Бакуров
- ККХудожница
Кристина
Козловская
- АКМонтажёр
Алексей
Кучма
- РРМонтажёр
Роман
Рыбин
- ОТОператор
Олег
Топоев
- Композитор
Юта
- АГКомпозитор
Армен
Григорян