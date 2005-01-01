Студенты (сериал, 2005) сезон 1 серия 44 смотреть онлайн бесплатно

Это история о том, что было в жизни практически каждого из нас - о ВУЗе. Но, надо заметить, сам ВУЗ играет в сериале лишь второстепенную роль. ВУЗ - это всего лишь декорации, в которых разворачивается основное действие сериала.



ВУЗ, существующий только в сценарии «Студентов», живет нормальной академической жизнью - студенты сдают (или не сдают) зачеты и экзамены, влюбляются, ссорятся и празднуют, подрабатывают, терпят неудачи и ищут пути выхода из, казалось бы, безвыходных ситуаций. А иначе быть не может! Потому что все, что происходит в Московском гуманитарном институте - это и есть жизнь...

