Биография

Вадим Демчог — актер театра и кино, сценарист, педагог, автор проектов. Родился в Нарве 13 марта 1963 года. В детские годы играл в кукольном театре Дворца пионеров. Окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии в 1984 году. После учебы участвовал в экспериментальных труппах, служил в Небольшом драматическом театре в Санкт-Петербурге, в Театре юного зрителя в Москве. Работал на радиостанциях «Европа плюс» и «Серебряный дождь». Является актером и режиссером театра «Арлекиниада». Озвучивает монологи в веб-сериале «Мистер Фримен». Фильмография Вадима Демчога насчитывает 51 работу. Дебют актера состоялся в картине «Шаги императора». Также снялся в проектах «Виола Тараканова», «Студенты», «Жена Сталина», «Детка», «Семейка» и других. Особую популярность получил во время съемок сериала «Интерны». В проекте «Величайшее шоу на Земле!» не только сыграл главную роль, но написал сценарий.