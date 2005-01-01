Студенты (сериал, 2005) сезон 1 серия 34 смотреть онлайн бесплатно
9.02005, Студенты. Сезон 1. Серия 34
Комедия16+
Сезоны и серии
О сериале
Это история о том, что было в жизни практически каждого из нас - о ВУЗе. Но, надо заметить, сам ВУЗ играет в сериале лишь второстепенную роль. ВУЗ - это всего лишь декорации, в которых разворачивается основное действие сериала.
ВУЗ, существующий только в сценарии «Студентов», живет нормальной академической жизнью - студенты сдают (или не сдают) зачеты и экзамены, влюбляются, ссорятся и празднуют, подрабатывают, терпят неудачи и ищут пути выхода из, казалось бы, безвыходных ситуаций. А иначе быть не может! Потому что все, что происходит в Московском гуманитарном институте - это и есть жизнь...
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ОПРежиссёр
Ольга
Перуновская
- ЕКРежиссёр
Елизавета
Клейнот
- ЕКАктёр
Евгений
Кулаков
- СРАктёр
Сергей
Рудзевич
- ИКАктёр
Ивар
Калныньш
- Актёр
Владимир
Стержаков
- ММАктёр
Михаил
Мамаев
- Актёр
Вадим
Демчог
- АГАктриса
Алёна
Галлиардт
- ЕВАктриса
Евгения
Волкова
- ИСАктриса
Ирина
Соболева
- Актриса
София
Каштанова
- ИОСценарист
Игорь
Осипов
- Сценарист
Алексей
Каранович
- РРСценарист
Роман
Романов
- АЛСценарист
Алекс
Легат
- ДППродюсер
Дмитрий
Писарук
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Олег
Осипов
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- НДХудожница
Наталья
Джоева
- ДБХудожник
Дмитрий
Бакуров
- ККХудожница
Кристина
Козловская
- АКМонтажёр
Алексей
Кучма
- РРМонтажёр
Роман
Рыбин
- ОТОператор
Олег
Топоев
- Композитор
Юта
- АГКомпозитор
Армен
Григорян