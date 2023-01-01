Биография

Актер Сергей Рудзевич родом из России. Родился он в Набережных Челнах в 1979 году. К наиболее известным кинокартинам, в которых снимался актер, следует отнести сериалы «Кухня», «Мамочки», «СашаТаня». С самого детства мальчик проявлял различные творческие способности, читал стихи, участвовал в школьных мероприятиях. Хотя у Сергея Рудзевича были явные склонности к актерскому мастерству, он все же пошел учиться в авиационный институт города Казани. Впоследствии Сергей, пожалев об этом, устроился в театр «Колесо» в городе Тольятти. Желая заняться любимым делом профессионально, парень решает поступить в Щепкинское училище в Москве. Закончив обучение, он принимается работать в театре под названием «Сфера». Сергей дебютировал в российском кинематографе, снявшись в фильме «Звезда» (2002 год). Следующая значимая роль актера – роль студента Вовы (сериал «Студенты»). Именно она принесла ему первую популярность. Далее последовали новые роли Сергея Рудзевича в фильмах и сериалах: небогатый парень (сериал «Клуб»), модельер (сериал «Кружева»), следователь (проект «В зоне риска»). Также Сергей снялся в фильме «Темное царство», который был снят по пьесам Островского. В данный момент актер продолжает участвовать в киносъемках.