Регби (Сериал, 2021)

Сюжет

Экс-чемпионы начинают спортивную карьеру с нуля. Захватывающая экшен-драма «Регби» о силе духа и взаимовыручке от автора «Полицейского с Рублевки» и «Глухаря» Ильи Куликова.



Настя — амбициозная гимнастка, которая готовится к Олимпийск�им играм, но внезапный скандал с тренером заставляет чемпионку России по спортивной гимнастике бросить любимый спорт. Тяга к соревнованиям и желание побеждать приводят Настю в женское регби. В этот же клуб вступает Максим, бывший боец смешанных единоборств, на карьере которого негативно отразилась его неконтролируемая агрессия. В клубе регбистов новичков недолюбливают, всячески провоцируют и испытывают на прочность. Однако каждый из них готов сражаться за то, чтобы снова добиться успеха. Смогут ли герои-одиночки научиться работать в команде?



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