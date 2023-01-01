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1-й сезон

Регби (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

9.32021, Регби. Сезон 1 16 серий
Спорт, Драмы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Сериал «Регби», 1 сезон, — это история о двух изгоях, нашедших себя в не самом популярном виде спорта — от автора «Полицейского с Рублевки» и «Перевала Дятлова» Ильи Куликова.

Настя — амбициозная гимнастка, которая уже начала готовиться к Олимпийским играм. Но скандал с ее тренером и бойфрендом по совместительству, кажется, навсегда закрывает для нее выбранную карьеру. Боец смешанных единоборств Максим позволяет себе ударить судью, так что теперь на ринг ему путь заказан. Оба они оказываются в клубе регбистов, где новичков поначалу недолюбливают.

Посмотреть, как Максим и Настя адаптируются к новому окружению, пытаясь балансировать между спортом и личной жизнью, можно в сериале «Регби» на Wink онлайн в хорошем качестве.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Спорт, Драмы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Регби»

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