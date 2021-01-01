Регби (сериал, 2021) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+47 мин
Регби
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+45 мин
Регби
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+46 мин
Регби
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+44 мин
Регби
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+48 мин
Регби
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+47 мин
Регби
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+47 мин
Регби
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+49 мин
Регби
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+43 мин
Регби
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+56 мин
Регби
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+48 мин
Регби
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+51 мин
Регби
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+48 мин
Регби
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+51 мин
Регби
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+49 мин
Регби
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+47 мин
Регби
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
История о двух изгоях, нашедших себя в не самом популярном виде спорта – от автора «Полицейского с Рублевки» и «Перевала Дятлова» Ильи Куликова. Настя – амбициозная гимнастка, которая уже начала готовиться к Олимпийским играм. Но скандал с ее тренером и бойфрендом по совместительству, кажется, навсегда закрывает для нее выбранную карьеру. Боец смешанных единоборств Максим позволяет себе ударить судью, так что теперь на ринг ему путь заказан. Оба они оказываются в клубе регбистов, где новичков поначалу недолюбливают. Посмотреть, как Максим и Настя адаптируются к новому окружению, пытаясь балансировать между спортом и личной жизнью, можно в сериале «Регби» на Wink онлайн в хорошем качестве.
Сериал Регби 1 сезон 11 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрСпортивный, Драма
КачествоFull HD
Время47 мин / 00:47
Рейтинг
- АМРежиссёр
Аня
Мирохина
- Режиссёр
Илья
Куликов
- Актёр
Олег
Гаас
- Актриса
Маргарита
Аброськина
- Актёр
Сергей
Селин
- СРАктёр
Сергей
Рудзевич
- Актриса
Александра
Розанова
- Актёр
Сергей
Ланбамин
- ПГАктёр
Павел
Гончаров
- ОВАктриса
Ольга
Владимирова
- НЖАктёр
Никита
Жоричев
- КНАктриса
Ксения
Новышева
- Сценарист
Илья
Куликов
- АМСценарист
Аня
Мирохина
- ВВСценарист
Василий
Внуков
- ВБСценарист
Владимир
Батрамеев
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Илья
Куликов
- НХХудожник
Никита
Хорьков
- ИШХудожник
Илья
Широков
- ЕРХудожница
Евгения
Рублина
- ООХудожница
Ольга
Осадчева
- ИОМонтажёр
Игорь
Отдельнов
- Оператор
Станислав
Юдаков
- Композитор
Денис
Дубовик