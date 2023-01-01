Биография

Сергей Ланбамин – актер. Год рождения – 1970. В 1991 году окончил театральное училище в Иркутске, но счел полученное образование недостаточным и поступил в московский вуз. На момент поступления в легендарную «Щуку» артист уже год работает в театре им. Р. Симонова. Играет артист и на сценах других московских театров. Театральные роли Ланбамина сложны и интересны. Он – Белкин в пушкинских «Повестях Белкина» и Скапен в мольеровских «Проделках Скапена». В сценической интерпретации «Острова сокровищ» он играет Сильвера, а в «Мастере и Маргарите» – Иешуа. Артист много играет в кино. Начинает ролью младшего офицера в ленте «Хрусталев, машину!» В многосерийном авантюрном детективе 2005 года «Адъютанты любви» артист играет роль бретера. Роль Ланбамина в сериале «Из жизни капитана Черняева – главная. Сыгранный актером оперуполномоченный характером напоминает д'Артаньяна, а поведением – Джеймса Бонда. Яркий образ артист создает и в сериале «УГРО. Простые парни». Его персонаж – один из центральных. Высоко оценена зрителем роль актера в сериале «Лондонград. Знай наших!» Главная роль досталась артисту в четырехсерийной мелодраме этого года «Красота небесная».