Весна свела нас с ума
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Весна свела нас с ума
8.22023, Весна свела нас с ума 1 сезон
Мелодрамы18+

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Весна свела нас с ума (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Нелепое недоразумение разлучило влюбленных друг в друга Алину и Макса на долгие 15 лет. Алина сбежала из родного города и в тайне от Макса родила дочь, но она умерла сразу после рождения – так сказала врач. На встрече выпускников школы они впервые снова встретились, но разговора не получилось. К тому же, бывшую одноклассницу Алины – Татьяну, у которой она должна была переночевать, срочно вызвали на работу в детский дом – пропала воспитанница Соня.
Пока ее искали, Татьяна рассказала Алине историю появления этой девочки в детском доме: 15 лет назад главврач родильного дома была связана с криминалом. Она сообщала одиноким и беззащитным мамочкам, что их ребенок умер при родах, а потом продавала детей иностранцам. Но Соню, к счастью, продать она не успела. Ухватившись за призрачную надежду, что ее дочь жива, Алина готова мчаться за ней даже ночью. Но подруга предлагает сначала все проверить и исключить ошибку, да и Максу нужно все рассказать...


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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

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Актёры и съёмочная группа сериала «Весна свела нас с ума»

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