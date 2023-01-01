Весна свела нас с ума (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Нелепое недоразумение разлучило влюбленных друг в друга Алину и Макса на долгие 15 лет. Алина сбежала из родного города и в тайне от Макса родила дочь, но она умерла сразу после рождения – так сказала врач. Н�а встрече выпускников школы они впервые снова встретились, но разговора не получилось. К тому же, бывшую одноклассницу Алины – Татьяну, у которой она должна была переночевать, срочно вызвали на работу в детский дом – пропала воспитанница Соня.

Пока ее искали, Татьяна рассказала Алине историю появления этой девочки в детском доме: 15 лет назад главврач родильного дома была связана с криминалом. Она сообщала одиноким и беззащитным мамочкам, что их ребенок умер при родах, а потом продавала детей иностранцам. Но Соню, к счастью, продать она не успела. Ухватившись за призрачную надежду, что ее дочь жива, Алина готова мчаться за ней даже ночью. Но подруга предлагает сначала все проверить и исключить ошибку, да и Максу нужно все рассказать...







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