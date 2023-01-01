Весна свела нас с ума. Серия 1
Wink
Сериалы
Весна свела нас с ума
1-й сезон
1-я серия
8.22023, Весна свела нас с ума. Серия 1
Мелодрамы18+

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Весна свела нас с ума (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Нелепое недоразумение разлучило влюбленных друг в друга Алину и Макса на долгие 15 лет. Алина сбежала из родного города и в тайне от Макса родила дочь, но она умерла сразу после рождения — так сказала врач. На встрече выпускников школы они впервые снова встретились, но разговора не получилось. К тому же, бывшую одноклассницу Алины — Татьяну, у которой она должна была переночевать, срочно вызвали на работу в детский дом — пропала воспитанница Соня.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

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Актёры и съёмочная группа сериала «Весна свела нас с ума»