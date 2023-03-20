Весна свела нас с ума (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Весна свела нас с ума. Сезон 1
Весна свела нас с ума
8.3, 2023, Весна свела нас с ума. Сезон 1, 4 серии
Мелодрама, 18+
Нелепое недоразумение разлучило влюбленных друг в друга Алину и Макса на долгие 15 лет. Алина сбежала из родного города и в тайне от Макса родила дочь, но она умерла сразу после рождения — так сказала врач. На встрече выпускников школы они впервые снова встретились, но разговора не получилось. К тому же, бывшую одноклассницу Алины — Татьяну, у которой она должна была переночевать, срочно вызвали на работу в детский дом — пропала воспитанница Соня.


Россия
Мелодрама

