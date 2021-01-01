Регби (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

История о двух изгоях, нашедших себя в не самом популярном виде спорта – от автора «Полицейского с Рублевки» и «Перевала Дятлова» Ильи Куликова. Настя – амбициозная гимнастка, которая уже начала готовиться к Олимпийским играм. Но скандал с ее тренером и бойфрендом по совместительству, кажется, навсегда закрывает для нее выбранную карьеру. Боец смешанных единоборств Максим позволяет себе ударить судью, так что теперь на ринг ему путь заказан. Оба они оказываются в клубе регбистов, где новичков поначалу недолюбливают. Посмотреть, как Максим и Настя адаптируются к новому окружению, пытаясь балансировать между спортом и личной жизнью, можно в сериале «Регби» на Wink онлайн в хорошем качестве.



