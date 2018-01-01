Биография

Александра Розанова — российская актриса. Родилась в Санкт-Петербурге 22 января 1996 года. Детство провела в Петрозаводске. Посещала школу при музыкально-драматическом театре «Шествие». В 2018 году окончила ГИТИС, где изучала актерское мастерство на курсе Хомского и Голомазова. Во время учебы выступала на сцене учебного театра ГИТИСа, была задействована в спектаклях «Шекспир», «Жадов», «Мещане». Участвовала в театральном фестивале «Таврида», где получила грант на персональный проект и вскоре поставила пьесу «Вспышки» по собственному сценарию. Спектакль шел в театрах Петрозаводска, Нижнего Новгорода, Москвы. Помимо съемок в кино и на ТВ, принимала участие в модных показах в качестве модели, снималась в рекламе. Александра Розанова начала актерскую карьеру еще в студенческие годы, снималась в короткометражных лентах «Минута поцелуев», «Маяк», эпизодах сериалов «Склифосовский», «Анатомия убийства». В 2021 году была утверждена на главную роль в спортивном сериале «Регби» режиссера Ильи Куликова. В 2022 году снялась в двух сериалах — «Стая» и «Монастырь». Появилась в небольших ролях в фильмах «Елки-9», «Мастер и Маргарита», »Гатчина. Молчание Сильвии».