Прапорщик Шматко, или Е-мое (сериал, 2007) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Новый сюжет со старыми героями. Центральный персонаж — прапорщик Шматко из сериала «Солдаты» вместе с тещей Анжелой Олеговной и детьми он приезжает в Одессу. Его жена Маша ударилась в религию, попала в секту и уехала в Одессу, Шматко предстоит разыскать беглянку.

