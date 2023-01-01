Жена олигарха (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Сериал «Жена олигарха» — умопомрачительная комедия о роскошной жизни, с Еленой Подкаминской в главных ролях!



Альбина — самая обычная жена олигарха. Ей нравится дорогая одежда, крутые вечеринки в стильном особняке и салоны красоты. Но жизнь меняется — и вот однажды она остается без денег мужа. Чтобы поддержать свой роскошный уровень жизни, Альбина надеется продать завод супруга, но, поговорив с мэром, решает продолжить бизнес. Вдобавок у этой шикарной женщины возникают чувства к простому рабочему…



Получится ли у Альбины доказать, что она может вести бизнес не хуже мужа? «Жена олигарха» — смотреть комедийный сериал приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!



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