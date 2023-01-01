Жена олигарха (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Из грязи в князи наоборот — сможет ли жена миллионера выжить без роскоши и начать с нуля после разорения? Включайте 1 сезон комедийного сериала с Еленой Подкаминской «Жена олигарха» и следите за приключениями главной героини.



Муж-бизнесмен, особняк в Лондоне, двое прекрасных детей — Альбина Барвашина справедливо считает, что вытянула у жизни счастливый билет. Но все меняется в одночасье – супруг исчезает, имущество арестовывают, а Альбине с детьми приходится осесть в российском городе Добруйске. Там расположен единственный актив, оставшийся Барвашиной от благоверного, завод по производству кирзовых сапог.



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