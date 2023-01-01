Биография

Константин Похмелов — актер театра и кино. Родился в Москве 24 марта 1968 года. По окончании школы будущий артист поступил в Московский инженерно-строительный институт, так как мечтал о спортивной карьере и не планировал связывать свою жизнь с искусством. И уже после службы в Советской Армии поступил в Школу-студию МХАТ. Впоследствии был принят в труппу Театра имени Пушкина, где играл Антонио в спектакле «Много шума из ничего», Лоренцо в любовной пьесе «Ромео и Джульетта» и Джорджа Уилсона в постановке «Великий Гэтсби». Сейчас его можно увидеть на основной сцене упомянутого театра в таких спектаклях, как «Вишневый сад», «Аленький цветочек», «Три Ивана». Кинокарьеру Константин Похмелов начал с участия в короткометражке «Чайка» 1992 года. Всего фильмография актера насчитывает более 50 проектов, среди которых ленты «Жена олигарха», «Я лечу», «Предчувствие».