Биография

Дмитрий Дьяченко — российский режиссер, продюсер, сценарист и актер. Родился в Воронеже 16 сентября 1972 года. Кинодеятель получил образование в Воронежском государственном институте искусств и прошел курс профпереподготовки на режиссера при ВГИКе. В 1995 году устроился в продюсерский центр «Дакарт», а в 1997-м присоединился к команде телеканала АСТ. Также Дмитрий работал над спектаклем театра «Квартет И» и в будущем помогал с его экранизацией. В 2008 году Дмитрий Дьяченко выпустил первый громкий проект «День радио», но большую славу принесла картина 2010 года «О чем говорят мужчины». В биографии режиссера также есть известные сериалы «Кухня» и «Мамочки», трилогия «Последний богатырь» и самая кассовая российская лента «Чебурашка». В 2023 году кинематографист выпустил динамичный триллер «Бешенство».