Дмитрий Дьяченко
- Карьера
- Режиссёр, Продюсер, Монтажёр
- Дата рождения
- 16 сентября 1972 г. (52 года)
Биография
Дмитрий Дьяченко — российский режиссер, продюсер, сценарист и актер. Родился в Воронеже 16 сентября 1972 года. Кинодеятель получил образование в Воронежском государственном институте искусств и прошел курс профпереподготовки на режиссера при ВГИКе. В 1995 году устроился в продюсерский центр «Дакарт», а в 1997-м присоединился к команде телеканала АСТ. Также Дмитрий работал над спектаклем театра «Квартет И» и в будущем помогал с его экранизацией. В 2008 году Дмитрий Дьяченко выпустил первый громкий проект «День радио», но большую славу принесла картина 2010 года «О чем говорят мужчины». В биографии режиссера также есть известные сериалы «Кухня» и «Мамочки», трилогия «Последний богатырь» и самая кассовая российская лента «Чебурашка». В 2023 году кинематографист выпустил динамичный триллер «Бешенство».
Фильмография
Режиссёр
- 9.0
Финист. Первый богатырь2025, 121 мин
- 8.7
Бешенство2023, 96 минБесплатно
- 9.1
Жена олигарха2021
- 8.4
СуперБобровы. Народные мстители2018, 85 мин
- 9.1
СуперБобровы2016, 91 мин
- 9.3
Мамочки2015
- 8.6
Страна чудес2015, 79 мин
- 9.5
Кухня в Париже2014, 102 мин
- 8.5
Быстрее, чем кролики2013, 95 мин
- 9.4
Кухня2012
- 9.1
О чем еще говорят мужчины2011, 94 мин
- 9.3
О чем говорят мужчины2010, 92 мин
- 9.1
День радио2008, 98 мин