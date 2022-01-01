Фильм Чебурашка (2022)
О фильме
Семейное кино «Чебурашка» — фильм о легендарном ушастике, помогающем садовнику обрести семью. От режиссера фильмов «Последний богатырь» и «День радио».
Маленький зверек Чебурашка из-за сильного урагана попадает в небольшой городок на черноморском побережье. Там ему предоставляет приют ворчливый старик-отшельник Геннадий Петрович — человек со сложным характером, который из-за глупой ошибки молодости не общается с родной дочерью. Он хочет все исправить и вернуть расположение семьи, но не может этого сделать. Чебурашка помогает Геннадию наладить взаимоотношения с внуком и его матерью, но становится жертвой коварной владелицы шоколадной фабрики.
Сможет ли старик со своим заново обретенным семейством спасти пушистого зверька из лап злодейки? Оставайтесь с Wink и включайте фильм «Чебурашка», смотреть онлайн который можно на нашем видеосервисе прямо сейчас!
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СтранаРоссия
ЖанрСемейный, Кино для детей
КачествоFull HD
Время112 мин / 01:52
Рейтинг
- Режиссёр
Дмитрий
Дьяченко
- Актёр
Сергей
Гармаш
- Актриса
Ольга
Кузьмина
- ПМАктриса
Полина
Максимова
- Актёр
Фёдор
Добронравов
- Актёр
Сергей
Лавыгин
- Актриса
Елена
Яковлева
- Актёр
Дмитрий
Лысенков
- СЗАктриса
Софья
Зайка
- ИКАктёр
Илья
Кондратенко
- Актриса
Ева
Смирнова
- Сценарист
Виталий
Шляппо
- ВКСценарист
Василий
Куценко
- ВЗСценарист
Вячеслав
Зуб
- АМСценарист
Анатолий
Молчанов
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- ААМонтажёр
Антон
Анисимов
- КАМонтажёр
Кирилл
Абрамов
- ТПМонтажёр
Тим
Павелко
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Сморчков
- Оператор
Иван
Лебедев
- ИГОператор
Игорь
Гринякин
- Композитор
Иван
Канаев