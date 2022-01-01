Фильм Чебурашка (2022)

Семейное кино «Чебурашка» — фильм о легендарном ушастике, помогающем садовнику обрести семью. От режиссера фильмов «Последний богатырь» и «День радио».



Маленький зверек Чебурашка из-за сильного урагана попадает в небольшой городок на черноморском побережье. Там ему предоставляет приют ворчливый старик-отшельник Геннадий Петрович — человек со сложным характером, который из-за глупой ошибки молодости не общается с родной дочерью. Он хочет все исправить и вернуть расположение семьи, но не может этого сделать. Чебурашка помогает Геннадию наладить взаимоотношения с внуком и его матерью, но становится жертвой коварной владелицы шоколадной фабрики.



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