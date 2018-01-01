Биография

Иван Лебедев — российский оператор кино и телевидения. Окончил Всероссийский государственный институт кинематографии, учился в мастерской Юрия Невского, диплом получил в 2009 году. Преподает искусство цветокоррекции в Московской школе кино. Снимал рекламу, например, сотрудничал с компаниями Yandex, Nescafe, Alpen Gold. Сегодня в фильмографии Ивана Лебедева — более 20 проектов. Он работал оператором на таких картинах, как «Чебурашка», «Лед 2», «Елки новые», «Привычка расставаться». В 2022 году снял детективную драму «Фишер».