Лед 2 (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Фильм «Лёд 2» — это трогательная история о любви, потере и преодолении. В главных ролях Александр Петров, Виталия Корниенко и Мария Аронова.



Главная героиня Надя Лапшина выходит замуж за хоккеиста Сашу Горина, и вскоре у них рождается дочь. Однако во время родов Надя умирает, и Саша остаётся один с ребёнком на руках. Спустя восемь лет в жизнь Саши вмешивается детский тренер Ирина Шаталина, которая через суд получает право опеки над Надей.

Горин пытается бороться за свою дочь, но в итоге вынужден отказаться от родительских прав. Надя, уже ставшая успешной фигуристкой, встречается с Сашей на льду Байкала, где она исполняет прекрасный номер, который заканчивается настоящим чудом.



