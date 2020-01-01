Лед 2 (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Фильм «Лёд 2» — это трогательная история о любви, потере и преодолении. В главных ролях Александр Петров, Виталия Корниенко и Мария Аронова.
Главная героиня Надя Лапшина выходит замуж за хоккеиста Сашу Горина, и вскоре у них рождается дочь. Однако во время родов Надя умирает, и Саша остаётся один с ребёнком на руках. Спустя восемь лет в жизнь Саши вмешивается детский тренер Ирина Шаталина, которая через суд получает право опеки над Надей.
Горин пытается бороться за свою дочь, но в итоге вынужден отказаться от родительских прав. Надя, уже ставшая успешной фигуристкой, встречается с Сашей на льду Байкала, где она исполняет прекрасный номер, который заканчивается настоящим чудом.
Рейтинг
- Режиссёр
Жора
Крыжовников
- Актёр
Александр
Петров
- Актриса
Аглая
Тарасова
- Актриса
Мария
Аронова
- Актриса
Юлия
Хлынина
- Актриса
Надежда
Михалкова
- Актёр
Сергей
Лавыгин
- Актриса
Виталия
Корниенко
- ВТАктриса
Вера
Тарасова
- ЖЕАктриса
Женя
Евстигнеева
- АААктриса
Аделия
Абдулова
- Сценарист
Андрей
Золотарев
- Сценарист
Жора
Крыжовников
- Продюсер
Михаил
Врубель
- Продюсер
Александр
Андрющенко
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- ТДХудожница
Татьяна
Долматовская
- НЗХудожница
Наталья
Занчевская
- Монтажёр
Егор
Тарасенко
- АПМонтажёр
Александр
Пузырёв
- Монтажёр
Александр
Андрющенко
- Оператор
Иван
Лебедев