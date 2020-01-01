Лед 2 (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Лед 2
Лед 2
9.62020, Лед 2
Мелодрама, Драма125 мин6+

О фильме

Фильм «Лёд 2» — это трогательная история о любви, потере и преодолении. В главных ролях Александр Петров, Виталия Корниенко и Мария Аронова.

Главная героиня Надя Лапшина выходит замуж за хоккеиста Сашу Горина, и вскоре у них рождается дочь. Однако во время родов Надя умирает, и Саша остаётся один с ребёнком на руках. Спустя восемь лет в жизнь Саши вмешивается детский тренер Ирина Шаталина, которая через суд получает право опеки над Надей.
Горин пытается бороться за свою дочь, но в итоге вынужден отказаться от родительских прав. Надя, уже ставшая успешной фигуристкой, встречается с Сашей на льду Байкала, где она исполняет прекрасный номер, который заканчивается настоящим чудом.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
125 мин / 02:05

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лед 2»