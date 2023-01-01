Биография

Вера Тарасова – актриса, родилась 20 августа 1992 года. Фильмография артистки насчитывает более 50 полнометражных кинолент, сериалов и короткометражек. В детстве будущая актриса занималась карате, стала кандидатом в мастера спорта, а также входила в сборную по легкой атлетике, волейболу, посещала секцию художественной гимнастики. В 2016 году стала выпускницей Щепкинского училища (курс В. Сафронова) и была приглашена в театр под руководством Виктюка. Первым фильмом Веры Тарасовой стала психологическая драма «Духless 2», которая в 2012 возглавила отечественный кинопрокат. Актриса сыграла в картине эпизодическую роль, будучи еще студенткой. Второстепенные роли Вера Тарасова сыграла в рейтинговых сериалах «Склифосовский», «Последний мент», «Московские тайны», «Полицейский с Рублевки», «Ольга», «Рая знает все!», «Знаки судьбы» и других. Актриса снялась в нескольких короткометражках. Главная роль Тарасовой досталась в коротком метре «Змеи не любят молоко». Одну из ролей исполнила в короткометражке «Генератор желаний» по сценарию П. Санаева. Участвовала в съемках рекламных роликов. В 2019 году снялась в фильме «Лед-2», а также в сериалах «Токсичная любовь» и «Учителя».