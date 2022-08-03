СуперБобровы. Народные мстители (фильм, 2018) смотреть онлайн

Бобровы скрываются от российского правосудия в Таиланде, где зарабатывают на жизнь демонстрацией суперспособностей в цирке. Однако тоска по родине берет свое, и герои возвращаются домой, но и там покой им только снится. Веселой семейке предстоит защищать народ от инопланетной атаки.

