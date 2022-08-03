СуперБобровы. Народные мстители (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.92018, СуперБобровы. Народные мстители
Комедия, Семейный85 мин16+
Бобровы скрываются от российского правосудия в Таиланде, где зарабатывают на жизнь демонстрацией суперспособностей в цирке. Однако тоска по родине берет свое, и герои возвращаются домой, но и там покой им только снится. Веселой семейке предстоит защищать народ от инопланетной атаки.
5.4 КиноПоиск
3.8 IMDb
- Режиссёр
Дмитрий
Дьяченко
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Владимир
Толоконников
- Актриса
Оксана
Акиньшина
- Актриса
Ирина
Пегова
- Актёр
Даниил
Вахрушев
- Актриса
Елена
Валюшкина
- Актёр
Роман
Курцын
- СОАктёр
Стас
Оксаний
- ВПАктёр
Владимир
Паршенков
- ММСценарист
Михаил
Местецкий
- Сценарист
Алексей
Казаков
- РКСценарист
Роман
Кантор
- Сценарист
Павел
Данилов
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Оператор
Дмитрий
Грибанов
- Композитор
Павел
Есенин