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Фильмы
СуперБобровы. Народные мстители
Актёры и съёмочная группа фильма «СуперБобровы. Народные мстители»

Актёры и съёмочная группа фильма «СуперБобровы. Народные мстители»

Режиссёры

Дмитрий Дьяченко

Дмитрий Дьяченко

Режиссёр

Актёры

Павел Деревянко

Павел Деревянко

АктёрОлег
Роман Мадянов

Роман Мадянов

АктёрБорис Алексеевич Бобров
Владимир Толоконников

Владимир Толоконников

АктёрПавел Григорьевич
Оксана Акиньшина

Оксана Акиньшина

АктрисаСветлана Боброва
Ирина Пегова

Ирина Пегова

АктрисаРита Боброва
Даниил Вахрушев

Даниил Вахрушев

АктёрТолик Бобров
Елена Валюшкина

Елена Валюшкина

Актриса
Роман Курцын

Роман Курцын

Актёр
Стас Оксаний

Стас Оксаний

Актёрпограничник
Владимир Паршенков

Владимир Паршенков

Актёрстроитель

Сценаристы

Михаил Местецкий

Михаил Местецкий

Сценарист
Алексей Казаков

Алексей Казаков

Сценарист
Роман Кантор

Роман Кантор

Сценарист
Павел Данилов

Павел Данилов

Сценарист

Продюсеры

Эдуард Илоян

Эдуард Илоян

Продюсер
Виталий Шляппо

Виталий Шляппо

Продюсер
Алексей Троцюк

Алексей Троцюк

Продюсер
Денис Жалинский

Денис Жалинский

Продюсер

Операторы

Дмитрий Грибанов

Дмитрий Грибанов

Оператор

Композиторы

Павел Есенин

Павел Есенин

Композитор