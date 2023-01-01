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Мамочки (сериал, 2015) смотреть онлайн бесплатно

9.32015, Мамочки 3 сезона
Комедии, Русские16+

Сезоны и серии

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Сюжет

Материнство, дружба и преодоление трудностей: российский сериал «Мамочки» ждет вас на Wink! Комедийный хит с Еленой Николаевой и Светланой Колпаковой от создателей сериала «Ивановы-Ивановы».

В центре сюжета три неразлучных подружки, каждая из которых сталкивается с вызовами материнства. Аня, недавно ставшая мамой, переживает кардинальные изменения в своей повседневной жизни. Многодетная мать Юля пытается балансировать между карьерой журналиста и воспитанием троих детей. Тем временем Вика ищет идеального мужчину, но сомневается, готова ли она к созданию семьи. С появлением детей быт каждой из героинь переворачивается с ног на голову, и они сталкиваются с различными испытаниями, пытаясь сохранить дружбу и не потерять собственное «я».

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мамочки»

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