Мамочки (сериал, 2017) сезон 3 смотреть онлайн

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Финальный сезон сериала от продюсеров известного СТС хита «Кухня». За переменами в жизни полюбившихся героинь вы можете наблюдать прямо сейчас: просто начните смотреть сериал «Мамочки» 3 сезон онлайн на сервисе Wink!



Получив от экс-супруга предложение быть вместе и начав бороться с лишним весом, Аня принимается за свою карьеру, открыв в городе детский магазин. Роль бизнес-леди обязывает иметь множество напористых поклонников и влиятельных знакомств. Вика становится помешанной семьянинкой и любящей женой. Тем не менее, со свекровью ей не удается наладить отношения, и на деле жизнь с мужем и детьми бывает идеальной далеко не всегда. Юля пытается уберечь Рому от тюрьмы, дочь от желания стать актрисой, а своего отца от очередной свадьбы с матерью. На ее пути также появляется обольстительный поклонник, который «по полной» раскрывает страстную натуру девушки.



Режиссером 3 сезона сериала стал Андрей Элинсон, активно принимавший участие в создании многосерийного детектива «Своя чужая» и захватывающего боевика «Моя фамилия Шилов». Лучшие телепроекты и сериал «Мамочки» 3 сезон вы можете смотреть онлайн в хорошем качестве уже сейчас!



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