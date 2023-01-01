Мамочки (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

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Сериал «Мамочки» — проект от создателей хитовой «Кухни», рассказывающий зрителю историю про женскую дружбу, а также о кардинальных преображениях в жизни девушек после появления ребенка. Знакомьтесь с Wink, ведь именно на этом онлайн-сервисе вы сможете смотреть сериал «Мамочки» 1 сезон!



В сериале «Мамочки» основными персонажами являются три подруги в возрасте после тридцати, чьим жизням предстоит резким образом поменяться, так как у них появляются дети. Подгузники и бесконечные обязанности приходят на смену праздным гулянкам. Теперь молодым мамам нужно стать серьезными личностями! В погоне за собственным счастьем они любят, смеются и плачут, всегда поддерживают друг друга, и в очередной раз доказывают, что дружба между женщинами существует, а материнство — задача сложная, но приятная.



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