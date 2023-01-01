Кадетство (сериал, 2006) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Как закаляются юные характеры в суворовских стенах? Популярный молодежный сериал «Кадетство» о воспитанниках военного училища.



Начинается новый учебный год — четырнадцатилетние подростки поступают на первый курс в училище имени Суворова. У новичков очень разные судьбы: Максима, сына мэра города, отправили в кадетский корпус за плохое поведение. Илья из семьи военных, он пошел в кадеты «по наследству». Андрей — воспитанник детдома, самостоятельно выбравший этот путь. Несмотря на статус, ребят объединяют классические подростковые проблемы: поиск друзей, вопросы о будущем, первая любовь... Суворовским кадетам придется многое пережить, но эти испытания закалят их и сделают настоящими мужчинами. Какая судьба ждет �каждого из друзей-кадетов?



Александр Головин, Борис Корчевников, Иван Добронравов и Аристарх Венес в культовом проекте нулевых «Кадетство». Сериал смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.



Все сезоны сериала Кадетство смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.