Второй сезон «Кадетства» — это второй курс Суворовского училища. Постепенно героям суворовцам открываются негласные законы чести, глубина и непрерывность традиции, они становятся одной семьей, мужают, закаляя волю и характер.



Андрей Леваков покинул училище и уехал к заболевшей маме, поэтому к привычной компании кадетов присоединится и новый герой — суворовец Соболев.

