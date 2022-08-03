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Кадетство
2-й сезон

Кадетство (сериал, 2007) сезон 2 смотреть онлайн

9.52007, Кадетство. Сезон 2 50 серий
Драма, Комедия0+

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О сериале

Второй сезон «Кадетства» — это второй курс Суворовского училища. Постепенно героям суворовцам открываются негласные законы чести, глубина и непрерывность традиции, они становятся одной семьей, мужают, закаляя волю и характер.

Андрей Леваков покинул училище и уехал к заболевшей маме, поэтому к привычной компании кадетов присоединится и новый герой — суворовец Соболев.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Приключения, Драма

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кадетство»