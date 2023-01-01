Кадетство (сериал, 2007) сезон 3 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Больше свободы — больше любви!



Кадетам семнадцать. Они решают взрослые проблемы: кем быть, как сохранить любовь, как остаться друзьями, когда каждый за себя. И как быть с соблазнами? Ведь теперь кадеты могут свободно выходить в город: их ждет то, о чем раньше они не могли и подумать!



Сериал Кадетство 3 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.