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Кадетство
3-й сезон

Кадетство (сериал, 2007) сезон 3 смотреть онлайн бесплатно

9.42007, Кадетство. Сезон 3 71 серия
Драмы, Приключения0+

Сезоны и серии

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Сюжет

Больше свободы — больше любви!

Кадетам семнадцать. Они решают взрослые проблемы: кем быть, как сохранить любовь, как остаться друзьями, когда каждый за себя. И как быть с соблазнами? Ведь теперь кадеты могут свободно выходить в город: их ждет то, о чем раньше они не могли и подумать!

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Рейтинг

6.1 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кадетство»

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