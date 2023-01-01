Биография

Борис Корчевников — российский актер, журналист, телеведущий. Продюсер религиозного телеканала «Спас» и автор книги о духовности России. Обладатель телевизионных наград. Родился в Москве 20 июля 1982 года. Борис окончил актерскую школу при МХАТе, а также МГУ по специальности «Журналистика». Работу начал с должности телеведущего и репортера в 1994 году. С 2001 года работал на телеканале НТВ, после чего уволился оттуда по собственному желанию. Перейдя на канал СТС, он начал вести документальные программы, а чуть позже перешел на должность креативного продюсера. В 2013 году Борис выпустил собственный фильм-расследование «Не верю!», центральным сюжетом которого стала религиозная линия. Картина получила серьезный общественный резонанс. Далее актер продолжил вести популярные программы, а также выступать экспертом ТВ-шоу. Известность к актеру Борису Корчевникову пришла, когда он сыграл в сериале «Кадетство». В 2011-м исполнил главную роль в фильме «Параграф».