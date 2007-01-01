Кадетство. Сезон 3. Серия 36
Wink
Детям
Кадетство
3-й сезон
36-я серия

Кадетство (сериал, 2007) сезон 3 серия 36 смотреть онлайн бесплатно

9.42007, Кадетство. Сезон 3. Серия 36
Драмы, Комедии0+

Сезоны и серии

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Сюжет

Мальчишки четырнадцати лет оказываются в Суворовском училище — кто-то благодаря семейной традиции, кто-то ради высоких идеалов, а кто-то даже не по собственной воле. Поступив в Суворовское, ребята поначалу не представляют всей степени нагрузки, а главное — ответственности, которая окажет глубокое влияние на их последующую жизнь.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии, Приключения, Драмы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кадетство»