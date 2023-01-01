Биография

Артур Сопельник – актер российского театра и кино. Широкую известность получил благодаря популярным молодежным сериалам. Известен он и поклонникам театрального искусства. В 2016 г. стал автором и ведущим курса актерского мастерства в университете «Синергия». Будущий актер родился в Дрездене. Но вскоре его семья переехала в Москву. В детстве Артур интересовался спортом, его увлекали хоккей и карате. Мечта стать артистом у мальчика появилась после того, как однажды он прочел перед одноклассниками басню «Волк и ягненок». Первые роли Артур Сопельник получил в детской студии при Московском театре «Мел», где занимался в школьные годы. В то же время он стал участником популярного молодежного телесериала «Кадетство». В 2012 г. он получил диплом Высшего театрального училища им. Щепкина и начал работать в театре «Модернъ», а позже стал участвовать в спектаклях «Театра Луны». Продолжив обучение, он стал педагогом по актерскому мастерству. Вел занятия уже во время учебы в магистратуре. Кинематографическая карьера продолжилась участием в сериалах «Ранетки», «Кремлевские курсанты», «Физрук». Затем актер снялся в картине «Т-34». В этом фильме Артур Сопельник сыграл одного из главных персонажей. Его фильмография пополнилась картинами «Беловодье. Тайна затерянной страны», «Зеленый фургон. Совсем другая история».