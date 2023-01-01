Ранетки (Сериал, 2008 год) смотреть онлайн

Сюжет

Пять старшеклассниц объединяет любовь к музыке. Звезды молодежного сериала «Кадетство» Артур Сопельник и Вадим Андреев в драмеди с участницами реальной группы.



После переезда из Екатеринбурга в Москву старшеклассница Аня Прокопьева поступает в местную школу. Первое время новенькую никто не замечает, а вот сама Аня сразу обращает внимание на красавчика-скейтбордиста Антона, в которого влюблены все девчонки. Вскоре по поручению директора школы учитель физкультуры объявляет ученикам о необходимости создать музыкальную группу. Парней, на удивление, эта идея не заинтересовала, зато пришлась по душе школьницам. Теперь новенькая Аня, отличница Женя, бунтарка Лера, баскетболистка Лена и любвеобильная Наташа объединяются, чтобы создать рок-группу «Ранетки».



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