Биография

Игорь Шаров – сценарист, продюсер, родился 15 февраля 1966 года. Фильмография насчитывает 17 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными проектами стали многосерийный детектив «Возвращение Мухтара», приключенческая комедия «Короли игры», молодежная мелодрама «Ранетки». Первым фильмом Игоря Шарова, к которому он написал сценарий, стал многосерийный детектив «Возвращение Мухтара» (2003). Спустя год на экраны вышел еще один сериал, снятый по его сценарию, «Ундина 2: На гребне волны». Следующий проект Шарова – многосерийная мелодрама «Обреченная стать звездой», выходившая на телеэкраны с 2005 по 2007 годы. В 2005 году также транслировался второй сезон популярного детектива «Возвращение Мухтара». В 2007 году завершились съемки многосерийной приключенческой комедии «Короли игры». Главные роли в киноленте исполнили Д. Шевченко, О. Кучера, А. Самойленко, А. Завьялов. Популярный молодежный сериал «Ранетки» был снял на основе сценария Игоря Шарова, который выступил также в качестве продюсера киноленты. Еще одним успешным сценарным проектом стал сериал «Пять минут тишины. Возвращение» (2017). В 2018 году на экраны вышел многосерийный детектив «Московские тайны. Опасный переплет».