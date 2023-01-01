Биография

Константин Кикичев — продюсер кино и телевидения, режиссер, сценарист и актер. Лауреат премии ТЭФИ. Родился в Москве 17 мая 1973 года. В медиасферу пришел в 1998 году, начинал с продюсирования документальных картин. Также занимался театральными постановками, с его помощью свет увидели спектакли «Игрушечный рай» и «Русская рулетка». В 2006 году совместно с Вячеславом Муруговым основал компанию «Киноконстанта», в которой занял должность гендиректора. В последствии фирма преобразовалась в другую знаменитую студию — «Костафильм». Пробовал себя в режиссуре, сняв сериал «Небеса подождут». Сегодня фильмография Константина Кикичева насчитывает более 20 работ. Он продюсировал такие громкие проекты, как «Папины дочки», «Кадетство», «Слава богу, ты пришел!», «Кремлевские курсанты», «Ранетки», «Маргоша», «Физика или химия».