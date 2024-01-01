Последний день рождения (фильм, 2024) смотреть онлайн

Чтобы протестировать теорию об эмоциональной манипуляции, психолог нанимает актеров, которые изображают счастливую семью. Однако эксперимент выходит из-под контроля. Триллер «Последний день рождения» — фильм со звездой шоу «Импровизаторы» Арсением Поповым и Артуром Сопельником о непредсказуемости чувств.



Андрей — амбициозный психолог, который уверен, что эмоциональные манипуляции могут сделать людей по-настоящему счастливыми. Он мечтает разработать приложение, которое будет способно приносить пользователям радость, и, чтобы проверить теорию на практике, нанимает актеров для нестандартного «спектакля». Артистам предстоит играть родственников Андрея, которые отмечают день рождения. Все должно происходить по заранее написанному сценарию, однако некоторыми вещами управлять нельзя, особенно любовью.



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