Биография

Ольга Прокофьева — российская актриса. Обладательница званий «Народная артистка России» и «Заслуженная артистка России». Родилась в Одинцове 20 июня 1963 года. Еще во время учебы в школе Ольга грезила о профессии актрисы. После получения среднего образования девушка завалила экзамены в театральный институт и пошла работать бухгалтером на ТВ. Спустя год Прокофьева попытала счастье еще раз и с успехом прошла в ГИТИС, после окончания которого стала актрисой Театра имени Маяковского. Как и у многих российских актеров, карьера Ольги Прокофьевой началась с «Ералаша», однако большинству постсоветских зрителей она известна по образу Жанны Аркадьевной из сериала «Моя прекрасная няня». В будущем артистку можно было наблюдать в фильмах «Люби меня», «Любовь и Сакс», а также сериалах «1703», «Дети Арбата» и «Питер-Москва».