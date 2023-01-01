Биография

Наталья Бергер — актриса театра, кино и телевидения. Родилась в Нижнем Новгороде 3 декабря 1994 года. Росла в творческой атмосфере — родители будущей артистки любили устраивать вечеринки, ставили домашние спектакли. Увлекалась сноубордом и лыжами, ходила в музыкальную школу. В девятом классе прошла отбор в Московский театральный колледж Олега Табакова, после него продолжила образование в Высшем театральном училище имени Щукина. Повышала квалификацию в знаменитом The Lee Strasberg Theatre & Film Institute. Фильмография Натальи Бергер насчитывает более 25 проектов. Актриса снималась в таких сериалах, как «Шакал», «Последний мент», «#СеняФедя», «Алиса против правил» и в фильмах «Игра», «Со дна вершины».