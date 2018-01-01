Игра (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
Успешный издатель и поэт начинает подозревать, что его идеальная жизнь — хитроумная постановка. Фильм «Игра» — авантюрный триллер Дмитрия Астрахана о выдуманном счастье.
Юрию Платонову исполнилось 40 лет. Жизнь складывается как нельзя лучше. Отец — миллиардер, который всегда заботился о сыне. Его издательство — крупнейшее в России. Его стихи ценят критики. Жена любит супруга и ни о чем не спрашивает, даже когда он под видом командировки уезжает в деревню к любовнице. Та, в свою очередь, не требует немедленного развода и обещает ждать Юрия вечно. Платонов начинает подозревать, что его жизнь — это сплошная фальшь. Однажды Юрий видит, как вся деревня его любовницы погружается в автобус и куда-то уезжает. Тогда он решает докопаться до правды и понять, кто стоит за представлением.
Рейтинг
- Режиссёр
Дмитрий
Астрахан
- Актёр
Виктор
Васильев
- Актёр
Анар
- Актриса
Эльвира
Болгова
- Актриса
Наталья
Бергер
- ОВАктёр
Олег
Васильков
- СЧАктёр
Сергей
Чугай
- МЗАктёр
Михаил
Зуй
- ГМАктёр
Георгий
Малявский
- АДАктёр
Андрей
Добровольский
- ВКАктриса
Валерия
Кожевникова
- ОДСценарист
Олег
Данилов
- Продюсер
Дмитрий
Астрахан
- ПАПродюсер
Полина
Арустамова
- АВПродюсер
Александр
Васильков
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- СКХудожница
Светлана
Куликовская
- ЮБМонтажёр
Юрий
Бутько
- АМОператор
Андрей
Майка
- ГБКомпозитор
Глеб
Белкин