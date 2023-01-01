Биография

Дмитрий Астрахан – режиссер, актер театра и кино, заслуженный деятель искусств РФ. У известного артиста за годы работы в кинематографе выработался принцип, который является основополагающим в его профессиональной деятельности. Астрахан уверен, что нужно браться за проект, когда по-настоящему веришь и сопереживаешь его героям. Именно поэтому его персонажи никогда не оставляют зрителей равнодушными. Родители Дмитрия Астрахана были историками. В школьные годы он увлекался классической борьбой, хорошо учился, после окончания 8 класса перевелся в школу с физико-математическим уклоном на Васильевском острове. Затем он пробовал учиться в нескольких вузах, пока не остановился в ЛГИТМиКе. В 1982 г. юноша получил диплом режиссера-постановщика. Работать отправился в Свердловский ТЮЗ, затем прошел стажировку у Георгия Товстоногова, а в 1991 г. стал художественным руководителем Санкт-Петербургского театра комедии им. Акимова. Среди режиссерских работ в кинематографе успешными оказались фильмы Дмитрия Астрахана «Изыди», «Ты у меня одна», «Все будет хорошо». В качестве актера он предстал в картинах «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Конец прекрасной эпохи».